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Москвичи могут сообщить о ядовитых растениях онлайн
Фото: Daniel Jolivet / CC BY 2.0

Москвичи могут сообщить о ядовитых растениях онлайн

Анастасия Колоскова

Город

Пользователи портала «Наш город» могут оставить сообщение о ядовитых растениях, в том числе о борщевике Сосновского. Новая тема появилась в трех категориях: «Мой двор», «Моя дорога» и «Мой парк».

Сообщить об опасных растениях можно на портале или в мобильном приложении. Для авторизации можно использовать учетную запись на mos.ru. Далее следует перейти на страницу «Сообщить о проблеме» и указать адрес, по которому были замечены ядовитые растения. После этого в списке отразившихся тем нужно кликнуть на «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями во дворе» в разделе «Зеленые насаждения». После этого нажать на кнопку «Газоны» и обозначить проблему — «Наличие ядовитых растений». В открывшемся окошке можно описать растение и прикрепить фотографии.

Своевременное уничтожение опасных растений контролируют городские службы. Ответ об устранении проблемы заявитель получит не позднее чем через восемь рабочих дней. В среднем ответ приходит в течение двух рабочих дней.

Возможность оставить сообщение о борщевике Сосновского во дворе или у дороги появилась на портале «Наш город» еще в прошлом году. За прошлое лето ей воспользовались более 300 раз. С весны 2021 года москвичи могут сообщить службам о ядовитом растении в парке.

По заявкам пользователей сайта «Наш город» в столице с начала сезона удалили уже более 100 зарослей борщевика.

Ранее кандидат биологических наук Лилия Шипилина рассказала, когда лучше начать борьбу с борщевиком, и назвала наиболее эффективный способ для этого.

Читайте также: Опасный сорняк уничтожают совместными усилиями

«Наш Город»борьба с борщевикомрастения в Москве
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