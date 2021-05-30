Опасный сорняк уничтожают совместными усилиями

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Около школы № 1212 на улице Одоевского жители заметили борщевик Сосновского. Заросли уходят в лесопарковую зону около учебного заведения.

Жительница района Ясенево Светлана Воробьева каждое утро водит своего одиннадцатилетнего сына Павла в школу мимо зарослей опасного растения.

— Я беспокоюсь за сына и других детей. Мальчишки в этом возрасте шустрые, любознательные. Они ведь не будут разбираться, что за растение перед ними. Увидят белые цветочки-зонтики на высоком стебле, сорвут их и получат ожог. Мой сын, например, часто срывает понравившееся ему незнакомое растение, приносит его мне и спрашивает: «Мама, а что это?» — рассказывает Светлана Воробьева. — Я, конечно, учу Пашу, чтобы он не трогал неизвестные растения, но все-таки борщевик около школы нужно скосить.

Светлана добавила, что помимо детей на этой территории местные жители часто гуляют с собаками. Они тоже могут получить ожоги.

По словам специалистов столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды, борщевик Сосновского содержит в себе опасное вещество — фурокумарин.

— Именно оно повышает чувствительность кожи и вызывает ожоги при попадании на нее солнечных лучей, — уточнили в департаменте. — Кроме того, ожоги могут появиться повторно через некоторое время, если на это же место попадет чрезмерное количество солнечных лучей.

Поэтому борщевик лучше обходить стороной.

В ведомстве добавили, что если все-таки сок этого растения попал на кожу, стоит сразу же обратиться к врачу.

По просьбе Светланы Воробьевой корреспондент «ВМ» направил в управу района Ясенево письмо с просьбой скосить борщевик Сосновского на территории около школы № 1212. Несмотря на то, что по регламенту ответ должен прийти в течение 30 дней, коммунальщики очень быстро откликнулись на сообщение. Уже на следующий день на место приехали сотрудники районного «Жилищника» и скосили заросли опасного растения.

Вскоре из управы пришло ответное письмо, в котором было сказано, что работы выполнены.

Корреспондент «ВМ» приехал к школе № 1212 еще раз, чтобы убедиться в правдивости ответа. Действительно, территорию, где раньше рос борщевик Сосновского, покосили. Теперь опасные растения сохнут под солнечными лучами.

Мимо проходит москвич Андрей Новиков. Он замечает кучу скошенного борщевика.

— Хорошо, что его наконец скосили. Теперь нужно следить за этим местом, вовремя уничтожать борщевик, — сказал Андрей Новиков.

Этот случай в Москве не единичный. Жители столицы недалеко заметили заросли борщевика Сосновского неподалеку от станции метро «Алма-Атинская», около Дома культуры «Братеево». Они обратились в «Жилищник», и коммунальщики так же быстро уничтожили опасный сорняк.

— Сотрудники организации выполнили работы по удалению борщевика, — получили ответное письмо из управляющей компании москвичи. — Также удалены все корни растения, чтобы оно больше не разрасталось на этих территориях.

В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы напомнили, что горожане должны сообщить в управу района или написать на электронную почту mospriroda@eco.mos.ru в случае обнаружения зарослей борщевика Сосновского. Кроме того, сообщить о проблеме можно, позвонив по телефону единой справочной службы столицы (495) 777-77-77.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вера Струкова, заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода»:

— Специалисты периодически выявляют новые участки произрастания борщевика Сосновского. В основном они появляются около линий электропередачи, магистралей инженерных коммуникаций. На особо охраняемых природных территориях Москвы места произрастания борщевика ежегодно выкашиваются до 10 раз в теплый период. В соответствии с регламентом бороться с этим растением с помощью химпрепаратов запрещено. Его можно только косить. Также оперативно отрабатываются обращения граждан. При удалении борщевика Сосновского специалисты соблюдают все правила безопасности во избежание получения ожогов.

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