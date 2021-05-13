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Простые способы борьбы с вредителями в огороде
Мокрица (звездчатка) / Фото: Рixabay.com / WikimediaImages

Простые способы борьбы с вредителями в огороде

Ольга Кузьмина  

Общество

В битве за чистоту и красоту участка иногда лучше любой химии работает элементарное знание биологии.

Вот, скажем, полюбила ваши грядки мокрица (звездчатка). Растет она даже из крошечного кусочка растения, не выполотого вашими трудолюбивыми руками! Посыпьте почву золой — нахалка-мокрица поумерит аппетит и исчезнет. Учтите, что, если вы оставите в грядке хотя бы маленькие кусочки пырея и свинороя, растения вырастут снова. Сильно засоренную этими сорняками почву лучше после перекопки просеивать, удаляя корневища без остатка.

Настоящая напасть для сада — сныть. Борьба с ней — сущая мука, остановит ее шествие только перекопка с выборкой корней и вкопанная на ее пути садовая пластиковая лента (ее придется вкопать на 20 см в глубину как минимум). Цветоносы растения нужно скашивать, а по осени участки, сильно зараженные снытью, укрывают непроницаемой черной пленкой — так большинство растений погибнет, не вынеся отсутствия солнечного света.

Колоссальная беда последних лет — распространение борщевика. Конечно, можно и нужно изводить его садовой химией, например, от него и от одуванчиков эффективны препараты калийной соли, водными растворами которой обрабатывают зараженные участки. Но что делать, если специальных средств у вас под рукой нет, а растение появилось? Докопаться до его точки роста трудно — обычно она прячется на изрядной глубине. Не забывая, как борщевик опасен, для начала наденьте плотную одежду, возьмите перчатки — растения нельзя касаться.

Даже если вы соберетесь его выкапывать, делать это нужно в такой защите! Ну а если копать нет сил, поступаем следующим образом: аккуратно срезаем верхушку стебля как можно ниже. А теперь выливаем в полую трубку (ствол) уксусную эссенцию или кислоту (но не разведенный уксус).

Сверху трубку нужно прикрыть, можно использовать для этого обычную крышку для банки. Нет уксуса — в трубку можно засыпать поваренную соль, 3–4 столовые ложки. Естественно, очень важно не допустить распространения семян борщевика. Если по каким-то причинам вы не можете удалить растение, его «голову» нужно крайне аккуратно загрузить в пакет и крепко перевязать — так вы не дадите зловредному растению бросить семена. Само главное — будьте предельно аккуратны с этим растением!

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