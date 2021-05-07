Поставлю баньку и забор: москвичи массово занялись благоустройством дачных участков

Фото: Вечерняя Москва

В конце апреля спрос на благоустройство загородных участков и домов у москвичей вырос на 163 процента по сравнению с мартом. «Вечерка» выяснила, почему горожан так потянуло на дачу.

Эти данные предоставили аналитики сервиса «Авито Услуги». Причем, судя по всему, в планах у дачников не мелкий ремонт, а достаточно серьезные преобразования домов и прилежащих к ним угодий: так, интерес москвичей к строительству домов вырос на 31 процент, а спрос на строительство бань и саун только за последние две недели — на 21. Рост интереса к обустройству загородной недвижимости проявился у москвичей еще в прошлом году, когда на фоне пандемии люди оценили преимущества внегородского проживания — как ни крути, но переносить карантинный и самоизоляционный режимы там было проще.

— Ограничения международных поездок и стремление сократить количество контактов заставили россиян пересмотреть свое отношение к дачному отдыху — из места, куда семья приезжает пару раз в год, загородный участок превращается в место длительного проживания, — констатирует Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг».

Что касается бань, то москвичи испытывают особый интерес к строительству достаточно легких и быстровозводимых конструкций. Что интересно: несмотря на повышенный спрос, стоимость бань не меняется уже два года.

Кроме того, москвичи активно занимаются наведением порядка на участках: вырос спрос на работы, связанные со вспашкой земли, люди бурят скважины, чуть раньше занимались опиливанием деревьев. В фаворе установка заборов (пластик, металл) и, конечно, услуги ландшафтных дизайнеров, к которым прибегают даже обладатели шестисоточных участков. Обычно «дизайн» предполагает максимальное декорирование огорода и высадку декоративных культур.

Сделано вручную

Купить сегодня можно все что угодно, хоть черта лысого. Загадай «хочу серо-буро-малиновое в крапинку» — и вот оно. Прибавь: «С крышечкой!» — и крышечку поднесут.

А вот руками мы делаем все меньше, фантазию проявляем все скромнее. Но именно поэтому на все варианты хендмейд сейчас особый спрос. Конечно, времена создания лебедей из старых покрышек прошли, сегодня садовый дизайн требует выдумки и эстетства.

— В моде поддоны, вазоны и подставки для цветов, причем под старину, — рассказывает дизайнер Светлана Аксенова. — Если покупать такие в магазинах, можно разориться: элементы дизайна ныне в цене. Но кое-что можно сделать самостоятельно! Например, рассказывает Светлана, если надуть обыкновенный воздушный шарик и обмазать его жидким цементом, а потом, когда раствор высохнет, проколоть шар иголочкой, вы получите нечто вроде половинки яичной скорлупки. Покрасите ее белым — будет один эффект, возьмете золотую или серебряную краску — получатся «металлические» кашпо, подходящие для декорирования альпийской горки и клумб. В таком кашпо будут идеально выглядеть и маленькие хвойники, и цветущие однолетники.

— Ну а если у вас есть старый табурет и ненужная скатерть, можно сделать настоящее произведение искусства. Ножки табурета покрасьте «серебрянкой» , под табурет обязательно подстелите что-то, скатерть обрежьте так, чтобы она свешивалась с табурета, но не была слишком длинной, — объясняет Светлана Аксенова. — Затем ткань купают в растворе цемента и сушат на табурете, красиво расправив складки.

Когда изделие полностью высохнет, его нужно покрасить той же «серебрянкой», и вы получите очень красивую, стильную и антуражную подставку, которую можно разместить в саду. На нее можно поставить как горшки с цветами, так и садовую фигурку, а можно держать в саду как подставку под чашки или чайник, вазочку с печеньем для чаепития в саду. Выглядит мини-столик стильно, сразу и не поймешь, из чего он сделан! Так что включайте воображение, прослывете мастером!

Тренд — пушистые вечнозеленые «елочки»

Фото: Елена Горбачева / Вечерняя Москва

На смену садам со сливами и яблонями идут хвойные роскошества.

Прелесть посадки туй, можжевельников и иже с ними любящие красоту москвичи оценили давно. Мощные, стремящиеся вверх красавцы западные туи брабант, вырастающие до восьми метров в высоту, аккуратные шарообразные мирьям и селены, будто припорошенные золотом рейнгольды и санкисты превращают сад в дивный сказочный мир, не увядающий даже зимой.

— Очень популярны в последние годы казацкие можжевельники, — рассказывает Светлана Машурина, специалист одного из садовых питомников Подмосковья. — Поскольку они не требуют активного ухода и довольно быстро растут, люди охотно сажают их, устраивая композиции с камнями, скульптурными элементами садового декора и так далее. Очень популярны и брабанты — в целом неприхотливые растения, позволяющие отделить одну зону сада от другой, устроить живую изгородь или оформить зону пикника.

Маленькие туи, которые продаются в торговых центрах (300–500 рублей), если и приживутся, то более или менее серьезного размера достигнут не скоро. Туи высотой около метра стоят сегодня около 1500 рублей, экземпляры посолиднее — в среднем от 5000. Плюс их покупки в питомнике, а не на рынке в том, что официальный продавец выдаст гарантию на саженец, а то и возьмет на себя, при оптовой закупке, обязательства по сезонному уходу за посадками в вашем саду.

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