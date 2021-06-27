Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Исполняющий обязанности мэра Владивостока привился «Спутником V» после коронавируса

Михаил Алимов

Общество
Исполняющий обязанности мэра Владивостока привился «Спутником V» после коронавируса
Фото: minvr.gov.ru / Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики

Исполняющий обязанности мэра Владивостока Константин Шестаков привился «Спутником V». В ноябре 2020 года он перенес COVID-19. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщила мэрия города.

Первую дозу вакцины он получил в субботу, 26 июня, в поликлинике № 6.

— Прошу всех горожан ответственно подойти к этому вопросу. Берегите себя и свое здоровье, — обратился к людям Шестаков.

Также власти напомнили, что в городе можно привиться от коронавируса в 31 пункте вакцинации. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС, отмечает ФАН.

Ранее сообщалось о многих известных артистах и музыкантах, которые вакцинировались от коронавируса. Среди них Гарик Сукачев, Нонна Гришаева, Иосиф Пригожин и другие.

Читайте также:
мэрИсполняющий обязанностиВладивосток
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Турция охладит цены на российском юге

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Победа Пашиняна: проиграл войну, выиграл выборы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока вокруг порхают бабочки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бабам не наливать?

Все мнения
О проекте