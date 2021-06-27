Исполняющий обязанности мэра Владивостока привился «Спутником V» после коронавируса

Фото: minvr.gov.ru / Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики

Исполняющий обязанности мэра Владивостока Константин Шестаков привился «Спутником V». В ноябре 2020 года он перенес COVID-19. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщила мэрия города.

Первую дозу вакцины он получил в субботу, 26 июня, в поликлинике № 6.

— Прошу всех горожан ответственно подойти к этому вопросу. Берегите себя и свое здоровье, — обратился к людям Шестаков.

Также власти напомнили, что в городе можно привиться от коронавируса в 31 пункте вакцинации. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС, отмечает ФАН.

Ранее сообщалось о многих известных артистах и музыкантах, которые вакцинировались от коронавируса. Среди них Гарик Сукачев, Нонна Гришаева, Иосиф Пригожин и другие.