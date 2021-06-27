Москвичам рассказали, в каких районах появятся новые бассейны

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка, микрорайон Люберецкие Поля Карта всех событий

В столице до конца 2023 года построят свыше 20 новых бассейнов. Новые сооружения появятся в СЗАО, ВАО, ЗелАО, СВАО, ЦАО и других округах, рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что все бассейны будут крытыми. Их построят в Восточном Измайлове, Некрасовке, Гольянове, Хамовниках, Крюкове, Текстильщиках, Зябликове, Раменках и других районах города. Сооружения будут возведены по типовым проектам.

Помимо этого, глава департамента добавил, что в столице на сегодняшний день реализуется немало инвестиционных объектов, предусматривающих размещение открытых бассейнов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве. По его словам, до конца года в столице будет возведено 24 таких объекта.