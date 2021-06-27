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Статуи Гигиеи вернулись после реставрации на фасад бывшей аптеки Феррейна в Москве

Михаил Алимов

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Статуи Гигиеи вернулись после реставрации на фасад бывшей аптеки Феррейна в Москве
Фото: mos.ru

Статуи богини здоровья Гигиеи вернули на фасад бывшей аптеки Феррейна после реставрации, которая длилась около полугода.

Скульптуры богини здоровья Гигиеи (Гигеи), выполненные из цинкового сплава, были за это время восстановлены специалистами. За 120 лет их ни разу не реставрировали, состояние было аварийным.

В мастерской реставраторы очистили скульптуры от загрязнений, коррозии, устранили повреждения, сквозные отверстия на поверхности. Специалисты восстановили недостающие детали и укрепили каркас, также скульптуры покрыли специальным защитным составом.

— Сегодня (27 июня — прим. «ВМ») скульптуры богини здоровья Гигиеи после долгожданной реставрации вернулись на фасад знаменитого здания бывшей аптеки Феррейна. Работы по их установке проводились специалистами ночью, как и в случае с демонтажем, — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он пояснил, что рабочие на автовышке при помощи страховочных приспособлений закрепили статуи на здании. Монтаж выполнялся на высоте 12 метров, что также создавало трудности. Алексей Емельянов добавил, что москвичи могут любоваться скульптурами, которые вновь украшают здание, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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