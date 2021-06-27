Московский библиотекарь посоветовала шесть книг для детей разного возраста

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Ведущий библиотекарь отдела мемориальной работы Библиотеки-читальни имени А. С. Пушкина Галина Чередник рассказала, какие детские книги могут понравиться всей семье.

Для совсем юных читателей она рекомендует две книги — «Большой сад» Жиля Клемана и «Кошмарный алфавит» Нила Геймана. В этих произведениях, уверена специалист, малышам понравятся красочные иллюстрации и интересные персонажи. А еще они помогут выучить алфавит даже самым непоседливым детям.

Для ребят постарше Чередник выбрала «Счастье кузнечика» Тоона Теллегена и «Что и требовалось доказать. Жизнь Льюиса Кэрролла» Григория Кружкова. Это сказка голландского писателя о волшебном мире, населенном говорящими и активно общающимися между собой животными и насекомыми, и биографический роман о Льюисе Кэрролле — авторе полюбившейся многим «Алисы в Стране чудес».

Подросткам библиотекарь рекомендует произведения «Лунный коп» Тома Голда и «Сто часов ночи» Анны Вольтц. Это уже более серьезные книги, затрагивающие те проблемы, которые волнуют читателей старшего возраста, отмечает официальный сайт мэра Москвы.