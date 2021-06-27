Фото: Двенадцать месяцев, 1973 год

Умерла заслуженная артистка России Наталья Попова. Об этом в субботу, 26 июня, сообщили в пресс-службе театр-фестиваля «Балтийский дом», в котором играла актриса.

— Кажется, не так давно мы выпустили премьеру спектакля «Восемь любящих женщин», в которой Наталья Ивановна сыграла роль бабушки. Много говорили, строили планы на будущее. И вот, такое внезапное горе, такая невосполнимая потеря, — написали сотрудники театра.

Они выразили соболезнования родным и близким актрисы. Наталье Поповой было 72 года. Причины ее смерти не уточняются.

Наталья Попова — заслуженная артистка России. Родилась 2 мая 1949 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге). В 1971 году окончила ЛГИТМиК, в 1975-м стала играть в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола — сейчас это театр «Балтийский дом». Получила известность после роли в фильме «Двенадцать месяцев». Играла во многих фильмах и спектаклях: «По ком звонит колокол», «Фауст», «Двенадцать стульев», «Мертвые души» и другие. Помимо этого, работала театральным педагогом, имела степень доцента кафедры режиссуры и мастерства актера Университета культуры и искусств в Санкт-Петербурге.