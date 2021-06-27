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Лариса Долина вылечилась от COVID-19

Михаил Алимов

Общество
Лариса Долина вылечилась от COVID-19
Фото: Вечерняя Москва

Певица Лариса Долина вылечилась от коронавируса. Об этом в воскресенье, 27 июня, она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

— Спешу сообщить, что результат вчерашнего теста отрицательный, мы здоровы! Не болейте, всем замечательного дня, — подписала певица пост в социальной сети.

Напомним, что ранее в СМИ была опубликована информация, что артистка заболела COVID-19 и ушла на карантин. Заболевание проходило у нее в легкой форме.

Подписчики поздравили Долину с выздоровлением и восторженно встретили новую фотографию: «Ура, отличная новость! Будьте здоровы, Лариса Александровна»; «Здоровья! Отличная новость»; «Замечательная фотка — дива! Хорошего дня вам».

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