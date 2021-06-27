Горожан предупредили о ливнях, граде и шквалистом ветре в Москве 27 июня

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве в воскресенье ожидаются ливневые дожди, град и шквалистый ветер. Об этом 27 июня сообщается на сайте МЧС столицы.

— По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 23 часов 27 июня местами по территории города Москвы ожидается гроза с ливневым дождем, град. При грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Ведомство предупреждает, что в таких условиях следует соблюдать осторожность и придерживаться рекомендаций. Водителям необходимо снизить скорость и увеличить дистанцию до другого участника движения.

В городе возможно ухудшение видимости — стоит быть внимательнее, избегать резких маневров на дороге и парковать автомобиль вдали от деревьев. Также горожанам посоветовали не оставлять детей без присмотра.

В пресс-службе Городского хозяйства Москвы посоветовали держаться подальше от шатких конструкций и рекламных щитов, не укрываться под деревьями.

Ранее МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в воскресенье. Предупреждение длится до 20:00 27 июня.