Шеф-повар раскрыл секрет идеальной окрошки с мясом

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Окрошка летом является одним из самых популярных блюд у россиян. За последние более чем сто лет рецепт холодного супа на квасе претерпел существенные изменения. О том, как окрошку готовили раньше и как ее идеально можно приготовить в наше время, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал шеф-повар студии Culinaryon Василий Лифарев.

По его словам, сейчас россияне привыкли в основном есть советскую окрошку. В числе ингредиентов там, как правило, картофель, вареная колбаса и ветчина. Это было связано с доступностью и дешевизной данных продуктов. Тогда как исконно русская окрошка готовилась на белом квасе и кислых щах.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

— Щи — не суп, а именно напиток на основе солода. Он ферментировался, прогревался, настаивался как квас. Он был более насыщенным по вкусу. По сути, это такой турбоквас. Классическая окрошка — это от одного до трех видов мяса, много зелени — лук, укроп, петрушка. Редис, картофель, петрушка и квас либо кислые щи. И хрен мог добавляться. Кто-то при приготовлении добавлял квашенные огурцы, — объяснил кулинар.

В наше время из советской окрошки также можно убрать колбасу и приготовить блюдо по своему вкусу, говорит эксперт. Правда, теперь изменилось качество кваса. Он стал более сладким, чем раньше, и все меньше подходит для окрошки.

— Лучше всего его теперь делать самому. Сейчас очень популярно делать закваски хлебные, многие на их основе создают свой квас — более сладкий, более кислый. Некоторые бренды продают и белый квас. Так что творите, придумывайте, — добавил шеф-повар.

Сам он сделал бы окрошку с несколькими видами мяса (ветчина, куриная грудка и говядина), нарезав его кусочками. Затем добавил бы свежих и немного квашенных огурцов, а также сметану и немного хрена. Потом залил бы все это белым квасом, резюмировал кулинар.