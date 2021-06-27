«Можно будет выспаться»: дожди и похолодание на 10 градусов ожидают москвичей в первые дни июля

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Жара уходит из города. В последние дни июня и первую неделю июля жителей столицы ждет очень комфортная погода. Об этом «Вечерней Москве» сообщила главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

По ее словам, уже начиная со среды, 30 июня, температура воздуха будет понижаться.

— В понедельник, 28 июня, мы еще останемся в теплом секторе циклона, у нас будет 30–32 градуса. Во вторник, 29 июня, мы будем находиться в зоне холодного атмосферного фронта, будут происходить локальные ливни, возможны грозы. Температура воздуха поменяется и составит в Москве порядка 26–28 градусов, — заявила синоптик.

В первые дни июля, по прогнозу метеорологов, ожидается переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ночные температуры окажутся в пределах 15–20 градусов, дневные — 21–26.

— Такая температура воздуха остается хоть и выше климатической нормы, но уже не 10–12 градусов, как сейчас, а где-то градуса на три–четыре. Погода будет более комфортной для того, чтобы и ночью можно было спокойно выспаться, и днем идти на работу не при 30 градусах, как сейчас, — пояснила собеседник «ВМ».

При этом каких-либо скачков атмосферного давления ждать не стоит. Температура воздуха поменяется плавно. В каждый следующий день, начиная с воскресенья, 27 июня, она будет на 2–3 градуса ниже, чем накануне, добавила Позднякова.

— В первые дни июля, по сравнению с воскресеньем, разница прогнозируется примерно в девять градусов. И раз это понижение температуры произойдет, для организма человека это будет вполне комфортно, — уточнила спикер.

Что касается осадков, то если в начале недели их будет немало, то к концу они постепенно пойдут на спад. В основном дожди пройдут локально.

— Сегодня, 27 июня, например, у нас локально может выпасть до десяти миллиметров осадков. Как и вчера, в Москве практически нигде дождя не было днем, а в Измайлове вылилось 11 мм осадков. Завтра, 28 июня, днем ситуация будет более напряженной. После 15–18 часов столичный регион будет находиться в зоне активного атмосферного фронта, из которого мы ждем ливни, возможно, с грозой и количество осадков от 5 до 25 мм, а 25 мм — четверть месячной нормы. Сказать, где они выльются, пока не представляется возможным, но к этому нужно быть готовым, — объяснила метеоролог.

Во вторник, 29 июня, локальные ливни сохранятся, а потом дожди пойдут на убыль. Уже 2 июля кратковременные дожди будут внутримассовыми, небольшими, локальными, не представляющими угрозы для жителей столичного региона. В целом конец июня и первая неделя июля будут спокойными, резюмировала Позднякова.