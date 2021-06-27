СМИ: Секретные документы о британском эсминце в Черном море нашли на автобусной остановке

Фото: royalnavy.mod.uk

Секретные документы правительства Великобритании, связанные с проходом эсминца у берегов Крыма, нашли на обычной автобусной остановке в английском графстве Кент. После чего отнесли в редакцию BBC, журналисты которой в воскресенье, 27 июня, опубликовали сведения оттуда.

Согласно приведенным документам, правительство королевства разрабатывало два варианта прохождения эсминца по водам Черного моря. Первый — «безопасный и профессиональный прямой маршрут из Одессы в Батуми», исходя из возможной реакции российских военных, был отвергнут, так как РФ могла посчитать, что Британия «испугалась» и «по сути признает Крым российским». Второй маршрут возле полуострова, сообщает издание, был выбран, чтобы выразить поддержку Украине, несмотря на возможные риски.

Также сообщается, что среди найденных документов были те, которые касаются нахождения британских военных в Афганистане, но их не публиковали, так как опасаются за их жизнь.

Ранее в Британии признали, что инцидент с эсминцем в Черном море мог привести к войне с РФ.

Напомним, британский эсминец Defender пересек российскую границу в среду, 23 июня, в 11:52. Он на три километра вошел в территориальные воды РФ и не реагировал на предупреждения военных. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже, в 12:19, самолет Су-24м произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

Британское министерство обороны заявило, что эсминец совершал мирный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Здесь он вошел в коридор разделения движения и вышел из него в 09:45. Также уточнялось, что выстрелов по нему якобы не производили.

В Кремле в свою очередь назвали инцидент с британским эсминцем провокацией.