Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт поддержал слова Толстого о высокой доступности высшего образования в РФ

Павел Гриднев

Общество
Эксперт поддержал слова Толстого о высокой доступности высшего образования в РФ
Фото: Александр Чикин

Создание новых бюджетных мест в российских вузах можно назвать новой формой поддержки российских семей с детьми, считает доцент кафедры журналистики Северо-Кавказского Федерального университета Олег Петренко. Он поддержал мнение вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который заявил, что Россия — мировой лидер по доступности высшего образования.

— Это хорошо, когда расширяются бюджетные места. Я как преподаватель буду этому рад. Чем больше детей сможет получить образование бесплатно, тем лучше, — сказал Петренко.

Эксперт добавил, что новые бюджетные места в вузах, которые создадут в ближайшие два года по поручению президента РФ Владимира Путина, помогут решить проблему «кадрового голода» в разных городах страны. Дополнительно не менее 70 процентов бюджетных мест планируется отдать региональным вузам.

Также, по мнению Петренко, инициатива станет настоящим спасением для молодых людей из маленьких населенных пунктов. Далеко не все семьи могут оплатить учебу детей и отправить их в большой город.

— Особенно это актуально для сельских жителей. По этой причине внимание к региональной системе образования сейчас очень кстати, — отметил преподаватель.

Ранее Петр Толстой подчеркнул, что увеличение числа бюджетных мест в вузах откроет дорогу будущим молодым профессионалам. Обучиться бесплатно смогут около 60 процентов выпускников школ России.

образованиедоступностьдепутат
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Турция охладит цены на российском юге

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Победа Пашиняна: проиграл войну, выиграл выборы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока вокруг порхают бабочки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бабам не наливать?

Все мнения
О проекте