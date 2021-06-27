Эксперт поддержал слова Толстого о высокой доступности высшего образования в РФ

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Создание новых бюджетных мест в российских вузах можно назвать новой формой поддержки российских семей с детьми, считает доцент кафедры журналистики Северо-Кавказского Федерального университета Олег Петренко. Он поддержал мнение вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который заявил, что Россия — мировой лидер по доступности высшего образования.

— Это хорошо, когда расширяются бюджетные места. Я как преподаватель буду этому рад. Чем больше детей сможет получить образование бесплатно, тем лучше, — сказал Петренко.

Эксперт добавил, что новые бюджетные места в вузах, которые создадут в ближайшие два года по поручению президента РФ Владимира Путина, помогут решить проблему «кадрового голода» в разных городах страны. Дополнительно не менее 70 процентов бюджетных мест планируется отдать региональным вузам.

Также, по мнению Петренко, инициатива станет настоящим спасением для молодых людей из маленьких населенных пунктов. Далеко не все семьи могут оплатить учебу детей и отправить их в большой город.

— Особенно это актуально для сельских жителей. По этой причине внимание к региональной системе образования сейчас очень кстати, — отметил преподаватель.

Ранее Петр Толстой подчеркнул, что увеличение числа бюджетных мест в вузах откроет дорогу будущим молодым профессионалам. Обучиться бесплатно смогут около 60 процентов выпускников школ России.