«Туда не спешу»: звезда «Папиных дочек» Волкова рассказала о покупке места на кладбище

Фото: Instagram / o.v.volkova_actress

Звезда советских фильмов «Вокзал для двоих» и «Небеса обетованные», а также сериала «Папины дочки» Ольга Волкова рассказала, что приобрела себе место на кладбище. Соответствующее заявление 82-летняя актриса сделала в эфире программы «Ты не поверишь!».

Рассказывая о себе, артистка поделилась неожиданной новостью: у нее появилась частная собственность. Правда, собственность эта не совсем обычная.

— Место на кладбище. Но я туда, если честно, не спешу. Пока я очень энергичная. Родилась с такой энергией. Она у меня избыточная и порой даже мне мешает, — рассказала актриса.

Также она добавила, что ее поразили цены на московских кладбищах.

— Сегодня, чтобы тебя похоронили в Москве, надо заплатить три миллиона рублей. За МКАД — цена полтора миллиона, — отметила Волкова в эфире НТВ.

Из-за столь высоких расценок артистке пришлось похоронить своего мужа в Подмосковье. При этом она отметила, что после похорон мужа «обрела» свое будущее: квартиру ей покупать не надо, а место на кладбище уже есть.

Волкова добавила, что в данный момент с ее финансами все в порядке. Она работает онлайн в качестве педагога.