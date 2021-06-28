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Россиян предупредили о риске подорожания хлеба

Юлия Курганова

Общество
Россиян предупредили о риске подорожания хлеба
Фото: pixabay.com

Российские компании выразили недовольство разрабатываемым ГОСТом для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза и предупредили о риске подорожания хлебобулочных изделий.

В Российском союзе пекарей (РСП) отметили, что финансовая нагрузка производителей может увеличиться на 22 миллиарда рублей из-за новых правил, и это отразится на ценах продукции.

Основная претензия отрасли к формулировкам. В союзе подчеркнули, что в новом ГОСТе термин «хлебопекарная продукция» широко трактуется как «продукция, включающая хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты».

— Однако в Налоговом кодексе РФ такого определения нет, — заявили представители РСП.

Предприниматели выразили опасения, что из-за этого пекари могут лишиться льготного НДС в 10 процентов.

Сам президент организации Алексей Лялин уверен, что новый ГОСТ «повлияет на рост цен на хлеб».

Такой вариант развития событий вполне вероятен, потому что предлагаемые в проекте ГОСТа термины и определения отсутствуют в российском налоговом законодательстве, подтверждает исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев, пишет издание «Коммерсантъ».

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, как жара повлияла на цены на мороженое в некоторых странах СНГ. Спрос на мороженое увеличился из-за аномальной жары. По мнению экспертов, это не должно привести к существенному росту цен. При этом аномально теплая погода заглянула и в страны СНГ.

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