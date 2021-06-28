Вирусолог из Уханя назвала возможную причину появления COVID-19

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Вирусолог Даниэль Андерсон, работавшая в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане до ноября 2019 года, заявила, что считает происхождение коронавируса природным.

При этом Андерсон не стала исключать версию, что вирус SARS-CoV-2 мог распространиться из уханьской лаборатории.

— Я не настолько наивна, чтобы сказать, что полностью списываю этот вариант со счетов, — сказала эксперт.

По мнению Андерсон, неудачные попытки ученых найти источник распространения вируса не удивительны. Она напомнила, что для определения природного возбудителя атипичной пневмонии человечеству понадобилось почти десять лет.

Ученый отметила, что коронавирус SARS-CoV-1, который привел к вспышке тяжелого респираторного синдрома в 2002-2004 годах, несколько раз покидал защищенные зоны.

Эксперт убеждена, что вирус не создавался никем специально с целью заражения людей. Андерсон заявила, что не исключает версию, согласно которой ученый мог неосознанно заразиться в ходе работы по усилению вируса, а затем случайно заразить окружающих. Однако вирусолог оценила эту вероятность как «чрезвычайно незначительную», пишет Bloomberg.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус допустил, что утечка коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории возможна. Свое мнение он выразил на саммите лидеров G7. Гебрейесус указал на недостаточность информации со стороны КНР в вопросе происхождения вируса и подчеркнул, что «каждая гипотеза должна быть рассмотрена».