Глава ВОЗ допустил возможность утечки коронавируса из лаборатории

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус допустил, что утечка коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории возможна. Свое мнение он выразил на саммите лидеров G7.

— Я думаю, что люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем мы могли предотвратить повторение пандемии, — сказал он.

Гебрейесус указал на недостаточность информации со стороны КНР в вопросе происхождения вируса и подчеркнул, что «каждая гипотеза должна быть рассмотрена».

Также глава ВОЗ напомнил о масштабах последствий для мира — 174 миллиона человек заболели коронавирусом, а 3,75 миллиона скончались от его последствий, пишет издание Daily Mail.

Ранее глава ВОЗ предупредил о катастрофических последствиях при отмене ограничений по COVID-19.

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