Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Глава ВОЗ допустил возможность утечки коронавируса из лаборатории
Фото: twitter.com/UNGeneva

Глава ВОЗ допустил возможность утечки коронавируса из лаборатории

Юлия Курганова

В мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус допустил, что утечка коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории возможна. Свое мнение он выразил на саммите лидеров G7.

— Я думаю, что люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем мы могли предотвратить повторение пандемии, — сказал он.

Гебрейесус указал на недостаточность информации со стороны КНР в вопросе происхождения вируса и подчеркнул, что «каждая гипотеза должна быть рассмотрена».

Также глава ВОЗ напомнил о масштабах последствий для мира — 174 миллиона человек заболели коронавирусом, а 3,75 миллиона скончались от его последствий, пишет издание Daily Mail.

Ранее глава ВОЗ предупредил о катастрофических последствиях при отмене ограничений по COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ВОЗ сообщила о снижении числа случаев COVID-19 в мире на 15 процентов за неделю

коронавирусВОЗнаучная лаборатория
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте