Московские парки подготовили новую онлайн-программу на неделю

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Столичные парки подготовили новую онлайн-программу, в рамках которой пользователи смогут пройти увлекательные мастер-классы, посетить виртуальные экскурсии, а также послушать лекции по культуре, истории, языкознанию и ботанике. Все материалы будут опубликованы в социальных сетях парков с 28 июня по 2 июля, посмотреть большую их часть можно без предварительной регистрации.

Лианозовский парк предлагает обратиться к творчеству Александра Пушкина. В соцсетях парка возобновили рубрику «Поэтическая минутка», созданную к 222-летию литератора. В рамках проекта пользователям предложат послушать стихи, среди которых «Я помню чудное мгновенье...», «Если жизнь тебя обманет...» и другие. Ролик с декламацией пушкинской поэзии опубликуют 28 июня. Он будет доступен на страницах парка в Facebook, ВКонтакте и Instagram.

Музей-заповедник «Коломенское» подготовил онлайн-экскурсию «Птичья потеха» царя Алексея Михайловича Романова». В ней расскажут о соколиной охоте, столь любимой вторым царем из династии Романовых и популярной среди знати.

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Посетители смогут узнать: где в XVII веке добывали ловчих птиц, как их тренировали и в каких местах предпочитали охотиться монархи. Мероприятие состоится 29 июня в 16:00. Для участия в нем необходимо пройти регистрацию и приобрести билет на портале заповедника.

Для всех желающих узнать больше о редких травах музей-заповедник «Царицыно» подготовил онлайн-прогулку по саду лекарственных растений. Экскурсию проведет кандидат биологических наук Андрей Цицилин. Всем присоединившимся к занятию расскажут о травах и их полезных свойствах. Например, какое растение можно использовать как антисептик, а какое принято считать сильным природным иммуностимулятором. Экскурсию можно будет посмотреть 2 июля в 17:00 на YouTube-канале заповедника.

Узнать больше о всех подготовленных парками мероприятиях можно на официальном сайте мэра столицы.