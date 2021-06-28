Мужчина с «доказательствами» задержан на севере столицы

Фото: МВД

Россия, Москва, Ангарская улица, 59 Карта всех событий

Полиция задержала мужчину с ножом, который выбрался в окно и требовал справедливого разбирательства. Об этом в понедельник, 28 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По словам представителя ведомства, задержание 36-летнего москвича произошло в доме № 59 на Ангарской улице. Правоохранители планируют составить на дебошира административный протокол.

— В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка, — заключили в пресс-службе.

Источник «ВМ» уточнил, что задержанный мужчина регулярно ведет себя подобным образом, требуя «справедливости». В районе, где проживает мужчина, к его поведению уже привыкли.

Напомним, инцидент произошел в одном из многоэтажных жилых домов на Ангарской улице. В Сети опубликованы кадры, на которых видно, как мужчина с голым торсом высунулся из окна и держится за стену здания одной рукой.

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По словам очевидца, в руке москвич держал большой нож. Какое-то время он также демонстрировал какие-то документы, но позже он их выронил.

При этом мужчина кричал, что у него в руках есть «доказательство преступления».