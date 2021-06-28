Песков заявил, что обязательной вакцинации от коронавируса в России нет

Фото: Администрация президента РФ

Де-факто обязательной вакцинации граждан от коронавирусной инфекции в России нет, есть только решения отдельных регионов по работникам различных отраслей. Такое мнение в понедельник, 28 июня, выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России. Регионы вводят условия для работы в некоторых отраслях, условие обязательной вакцинации, — заявил он.

По его словам, такие меры нельзя назвать обязательной вакцинацией. Ситуация развивается «де-факто» и «де-юре», пишет РИА Новости.

Также Песков объяснил обязательную вакцинацию от COVID-19 работников разных сфер. Он рассказал, что меры по обязательной вакцинации от COVID-19 были приняты на фоне текущей эпидемиологической обстановки, так как работники сферы услуг могут представлять угрозу для окружающих.

Песков также отметил, что у властей каждого региона есть особые полномочия, которые позволяют им вводить серьезные антиковидные меры для борьбы с пандемией.

Ранее стало известно, что еще восемь регионов России введут 28 июня обязательную вакцинацию для ряда работников.