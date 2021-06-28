Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков заявил, что обязательной вакцинации от коронавируса в России нет

Полина Долганова

Общество
Песков заявил, что обязательной вакцинации от коронавируса в России нет
Фото: Администрация президента РФ

Де-факто обязательной вакцинации граждан от коронавирусной инфекции в России нет, есть только решения отдельных регионов по работникам различных отраслей. Такое мнение в понедельник, 28 июня, выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России. Регионы вводят условия для работы в некоторых отраслях, условие обязательной вакцинации, — заявил он.

По его словам, такие меры нельзя назвать обязательной вакцинацией. Ситуация развивается «де-факто» и «де-юре», пишет РИА Новости.

Также Песков объяснил обязательную вакцинацию от COVID-19 работников разных сфер. Он рассказал, что меры по обязательной вакцинации от COVID-19 были приняты на фоне текущей эпидемиологической обстановки, так как работники сферы услуг могут представлять угрозу для окружающих.

Песков также отметил, что у властей каждого региона есть особые полномочия, которые позволяют им вводить серьезные антиковидные меры для борьбы с пандемией.

Ранее стало известно, что еще восемь регионов России введут 28 июня обязательную вакцинацию для ряда работников.

Читайте также:
обязательная вакцинацияРоссияДмитрий Песков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Турция охладит цены на российском юге

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Победа Пашиняна: проиграл войну, выиграл выборы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока вокруг порхают бабочки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бабам не наливать?

Все мнения
О проекте