Более 130 граммов марихуаны изъяли у мужчины в центре Москвы

Фото: moscow-live

Россия, Москва, улица Костикова, 1 Карта всех событий

В центре столицы задержали мужчину, который подозревается в торговле наркотиками. Об этом в понедельник, 28 июня, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, мужчину поймали на улице Костикова, когда он пытался спрятать закладку с наркотическим веществом.

— У злоумышленника было изъято 23 пакета, общей массой более 130 граммов. Согласно справке об исследовании шести пакетов, в них находится наркотическое средство марихуана, — рассказала Гузь.

Фото: ГУ МВД по Москве

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В отношение него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Ранее «Вечерняя Москва» писала о похожем случае: на юго-востоке столицы был задержан закладчик-рецидивист. Тогда в ходе обысков в квартире злоумышленника полицейские нашли сверток весом 90 граммов с 11 пакетиками с неизвестными веществами, а также весы. Экспертиза показала, что это наркотик мефедрон.