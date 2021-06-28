Синоптик рассказал, когда в Москве прекратится сильный ливень

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сильный ливень, который начался в столице днем 28 июня, прекратится только к 22–23 часам вечера. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам эксперта, сильный дождь обычно продолжается в течение получаса. Затем он становится слабее, но не прекращается полностью. В связи с этим синоптик предупредил о серии сильных осадков в Москве.

— Продолжаться вся эта картина будет минимум до 22:00–23:00, и только потом эти дожди уже, можно сказать, повторяться не будут, — подчеркнул Синенков.

Эксперт уточнил, что в некоторых столичных районах может пойти град. Например, такие осадки уже зафиксировали на востоке города, пишет ТАСС.

Ранее коммунальные службы города перевели в режим повышенной готовности из-за ливня. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур находятся на круглосуточном дежурстве. Кроме того, на улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» — они прочищают водосточные колодцы от скоплений воды. Объекты жизнеобеспечения столицы взяты под особый контроль, электросетевые организации привели в готовность все возможные источники аварийного питания.