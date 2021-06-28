Сергей Собянин заявил, что процедуру вакцинации мигрантов упростят в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, поселение Вороновское, деревня Сахарово Карта всех событий

Схему вакцинации мигрантов от коронавируса упростят и расширят в столице. Об этом в понедельник, 28 июня, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города посетил многофункциональный миграционный центр в деревне Сахарово, где начали делать прививки трудовым мигрантам. Он уточнил, что процедуру в течение первых 10 дней будут проводить в тестовом режиме по заявкам работодателей — они смогут сами привозить своих работников на вакцинацию.

— В дальнейшем мы, конечно, будем упрощать эту схему, расширять ее, чтобы сделать доступнее для большинства групп трудовых мигрантов и тех мигрантов, которые находятся в Москве достаточно длительное время, — подчеркнул Сергей Собянин.

По словам мэра, мигрантов прививают вакциной «Спутник Лайт», которая дает одномоментный эффект. В пункте вакцинации Сахарово работают два врача и 12 медсестер. Его пропускная способность составляет более двух тысяч человек в день, пишет агентство городских новостей «Москва».

Еще один пункт вакцинации трудовых мигрантов откроют в Москве на территории ТЦ «Садовод». Он также сможет принимать свыше двух тысяч пациентов.