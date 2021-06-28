Названа стоимость вакцинации трудовых мигрантов в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вакцинация мигрантов от коронавируса в столице «Спутником Лайт» будет стоить 1300 рублей. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Процедура стартовала в пилотном режиме. На первом этапе мигрантов будут прививать по заявкам работодателей. Речь идет об организациях, которые попали под требование государственного врача Москвы об обязательной вакцинации ряда сфер.

По мере отработки механизма эту схему упростят и возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых.

Вакцинацию трудовых мигрантов оплачивает работодатель. Кроме того, он же доставляет сотрудников к пунктам вакцинации и подает списки желающих вакцинироваться в прививочные пункты. Перед прививкой мигранты проходят осмотр врача, пишет РИА Новости.

Ранее Сергей Собянин заявил, что новый пункт вакцинации трудовых мигрантов откроют в Москве на территории ТЦ «Садовод». Он также сможет принимать свыше двух тысяч пациентов.