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Общественный транспорт задерживается в Москве из-за суперливня

Полина Долганова

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Общественный транспорт задерживается в Москве из-за суперливня
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Автобусы и электробусы задерживаются в Москве из-за подтоплений проезжей части и упавших деревьев в разных районах города. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Москвичей призывают быть внимательными и слушать объявления водителей.

Ранее на территории столицы начался сильный ливень. Дождь обрушился на центр Москвы примерно в 12:30. Кроме того, тучи начали собираться в северной и восточной частях города. В городе слышны раскаты грома и видны молнии.

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