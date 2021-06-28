Общественный транспорт задерживается в Москве из-за суперливня

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Автобусы и электробусы задерживаются в Москве из-за подтоплений проезжей части и упавших деревьев в разных районах города. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Москвичей призывают быть внимательными и слушать объявления водителей.

Ранее на территории столицы начался сильный ливень. Дождь обрушился на центр Москвы примерно в 12:30. Кроме того, тучи начали собираться в северной и восточной частях города. В городе слышны раскаты грома и видны молнии.