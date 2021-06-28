Движение транспорта перекрыли на Дмитровском шоссе из-за суперливня

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Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 56 Карта всех событий

Несколько автомагистралей столицы затопило из-за сильного ливня. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

По данным ведомства, движение транспорта перекрыли после подтопления на Дмитровском шоссе. Речь идет об участке в районе дома № 56.

Кроме того, подтопление наблюдается на 77-м километре внутренней стороны МКАД, а также на улице Максимова, № 18, отметили в дептрансе.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о другом последствии неблагоприятной погоды в Московском регионе. В столице затопило станцию метро «Ясенево». В связи с этим движение поездов отсутствует на участке Калужско-Рижской линии — от станции «Теплый Стан» до станции «Новоясеневская». При этом в обратном направлении движение поездов осуществляется с увеличенными интервалами.