Станцию метро «Ясенево» затопило в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, метро Ясенево Карта всех событий

На трех станциях оранжевой ветки московского метро нет движения поездов. Вестибюль и часть платформы одной из станций затопило. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение поездов отсутствует на участке Калужско-Рижской линии — от станции «Теплый Стан» до станции «Новоясеневская». При этом в обратном направлении движение поездов осуществляется с увеличенными интервалами.

Видео: Telegram-канал «Новости Москвы»

— На станции «Ясенево» с городской территории поступает большое количество воды. Она попадает в вестибюль и частично на платформу станции, — пояснили в пресс-службе.

В настоящее время оперативные службы занимаются устранением последствий затопления.

Добавляется, что пассажиров в поездах, остановленных в тоннелях, нет.