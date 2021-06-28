Станцию метро «Ясенево» затопило в Москве
На трех станциях оранжевой ветки московского метро нет движения поездов. Вестибюль и часть платформы одной из станций затопило. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Движение поездов отсутствует на участке Калужско-Рижской линии — от станции «Теплый Стан» до станции «Новоясеневская». При этом в обратном направлении движение поездов осуществляется с увеличенными интервалами.
— На станции «Ясенево» с городской территории поступает большое количество воды. Она попадает в вестибюль и частично на платформу станции, — пояснили в пресс-службе.
В настоящее время оперативные службы занимаются устранением последствий затопления.
Добавляется, что пассажиров в поездах, остановленных в тоннелях, нет.