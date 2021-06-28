Движение на Страстном бульваре восстановили после подтопления

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Дмитровское шоссе, 14 Карта всех событий

Проезжую часть затопило в нескольких частях столицы после сильного ливня. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Речь идет о Дмитровском шоссе в районе дома № 14, строение 1, а также о Страстном бульваре, 13. Водителей просят по возможности объезжать участки, пострадавшие от дождя.

— На Страстном бульваре движение восстановлено, — отметили в ведомстве.

Ранее «ВМ» сообщала, что движение поездов восстановили на станциях Калужско-Рижской линии московского метро после подтопления.