Движение на Страстном бульваре восстановили после подтопления
Россия, Дмитровское шоссе, 14 Карта всех событий
Проезжую часть затопило в нескольких частях столицы после сильного ливня. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Речь идет о Дмитровском шоссе в районе дома № 14, строение 1, а также о Страстном бульваре, 13. Водителей просят по возможности объезжать участки, пострадавшие от дождя.
— На Страстном бульваре движение восстановлено, — отметили в ведомстве.
Ранее «ВМ» сообщала, что движение поездов восстановили на станциях Калужско-Рижской линии московского метро после подтопления.
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