Движение поездов восстановили на станциях оранжевой ветки метро Москвы

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Россия, Москва, метро Ясенево Карта всех событий

Движение поездов восстановили на станциях Калужско-Рижской линии московского метро после подтопления. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В частности, городским службам пришлось временно перекрыть станцию «Ясенево», куда поступало большое количество воды. Теперь эти ограничения сняты.

— Станция «Ясенево» открыта для входа и выхода пассажиров, — отметили в ведомстве.

Коммунальщики продолжают устранять последствия затопления в метрополитене.

Ранее сообщалось, что строительный кран упал из-за урагана в Подмосковье. Инцидент произошел в Раменском районе на площадке строящегося ЖК.