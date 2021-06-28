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Строительный кран упал из-за урагана в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Строительный кран упал из-за урагана в Подмосковье
Фото: Анна Быкова

В Раменском районе в строящемся ЖК из-за сильного ветра упал строительный кран. Об этом стало известно из опубликованного видео в Telegram-канале «Новости Москвы» в понедельник, 28 июня.

На кадрах видно, как ветер сносит кран. По словам очевидцев, он рухнул прямо на проезжую часть.

Видео: Telegram-канал «Новости Москвы»

Информации о возможных пострадавших в результате ЧП пока нет, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Ранее «ВМ» сообщала, что в подмосковном Щелкове молния ударила в трансформаторную подстанцию. На кадрах видно, как молния попадает в станцию. После этого происходит хлопок и пламя стремительно охватывает здание.

Также из-за сильного дождя в Москве на трех станциях оранжевой ветки московского метро нет движения поездов. Вестибюль и часть платформы одной из станций затопило.

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