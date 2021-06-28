Молния попала в трансформаторную подстанцию в Щелкове

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Россия, Московская область, Щёлково Карта всех событий

В подмосковном Щелкове молния ударила в трансформаторную подстанцию. После этого начался пожар. Об этом стало известно из опубликованного видео в Telegram-канале «Новости Москвы», понедельник, 28 июня.

На кадрах, которые сделали очевидцы, видно, как молния попадает в станцию. После этого происходит хлопок — пламя стремительное охватывает здание.

Видео: Telegram-канал «Новости Москвы»

О пострадавших не сообщается, передает RT.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о другом последствии неблагоприятной погоды в Московском регионе. В столичном метро затопило станцию метро «Ясенево». В связи с этим движение поездов отсутствует на участке Калужско-Рижской линии — от станции «Теплый Стан» до станции «Новоясеневская». При этом в обратном направлении движение поездов осуществляется с увеличенными интервалами.