Алексей Безымянный: В Москве есть все возможности для вакцинации от COVID-19

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В Москве предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы прививка от коронавирусной инфекции была доступна максимальному количеству горожан. Необходимость этих мер очевидна: на фоне резкого роста заболеваемости вакцинация остается единственным надежным способом защитить себя и окружающих от наиболее тяжелых последствий COVID-19. О том, как в столице организована работа по вакцинации, «Вечерней Москве» рассказал глава дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы, кандидат медицинских наук Алексей Безымянный.

— Алексей Сергеевич, на фоне принятых недавно решений относительно обязательной вакцинации отдельных категорий населения спрос на прививки возрос многократно. Справляется ли с этим городское здравоохранение?

— Совершенно верно. По сравнению с ситуацией на конец весны количество записей на вакцинацию очень сильно возросло. Гораздо больше желающих сделать прививку появилось и там, где предварительной записи не требуется: в павильонах «Здоровая Москва» и в местах работы мобильных бригад в торговых центрах и других популярных у горожан местах. Работа сегодня организована так, что вопросов о недоступности вакцинации не стоит.

Хотелось бы отметить, что с учетом повышенного спроса на вакцинацию в городе постоянно расширяется сеть пунктов, в которых можно сделать прививку. Так, было принято решение открыть дополнительно 19 прививочных пунктов на базе детских поликлиник. Подчеркну: это не для вакцинации детей и подростков — это места, куда могут прийти взрослые москвичи.

Кроме того, продлено время работы пунктов вакцинации во всех поликлиниках. Теперь сделать прививку от COVID-19 можно с 08:00 до 22:00, а не до 20:00, как было ранее.

— Открытие таких кабинетов в детских поликлиниках не скажется на доступности медицинской помощи для юных пациентов?

— Нет, конечно. Во-первых, летом по понятным причинам нагрузка на детские поликлиники в принципе снижается. Во-вторых, все организовано таким образом, что желающие сделать прививку не пересекаются с детьми и их родителями, соблюдаются все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. У всех посетителей поликлиник проводится бесконтактный замер температуры, на входе выдаются маски и перчатки. Проводится регулярная дезинфекция помещений и воздуха. Так что никаких ограничений в работе детских поликлиник это не дало.

— Как можно записаться на вакцинацию?

— Организован удобный алгоритм записи на прививку, который позволяет сделать это с помощью мобильных приложений, и через сайт, и по телефону поликлиники. Вся необходимая информация есть в соответствующем разделе на портале mos.ru.

Сегодня ни у кого не должно быть даже доли сомнения в том, что вакцинироваться от коронавирусной инфекции не просто нужно, а жизненно необходимо. Нет и пока даже не придумано более эффективных средств борьбы с COVID-19, кроме вакцинации. Разработанные в нашей стране вакцины являются не только безопасными, но и эффективными в отношении различных штаммов вируса. То, что бесплатно сделать прививку можно практически в любом удобном для себя месте и почти в любое время, как по предварительной записи, так и по дороге на работу, во время прогулки в парке или при посещении торгового центра, делает вакцинацию в Москве максимально доступной.

— Есть ли какие-либо ограничения касаемо вакцинации по медицинским показаниям?

— Решение о невозможности сделать прививку принимает врач на основании информации, предоставленной о себе пациентом, и данных, полученных в ходе предварительного осмотра. Хотя на самом деле таких ограничений не так уж и много. Это признаки ОРВИ на момент осмотра перед вакцинацией, а также обострение определенных хронических заболеваний. Само же наличие этих заболеваний, в том числе онкологических, противопоказанием не является. Это не частная точка зрения: такие рекомендации дают и ВОЗ, и научные общества врачей.

Кроме того, не является противопоказанием и перенесенный ранее COVID-19. Уже подтверждено, что спустя несколько месяцев после выздоровления количество антител в крови заметно снижается. Так что такой человек становится снова уязвим для инфекции, а помочь ему может только вакцинация.

Нужно понимать, что никто во вред пациенту вводить ему вакцину не станет. Есть объективные факты и доказательства эффективности и безопасности применяемых в России вакцин. А отказ или промедление в вопросе вакцинации — это, к сожалению, усугубление эпидемической ситуации и откат назад, во времена начала пандемии. Этого не хотят ни врачи, ни пациенты.