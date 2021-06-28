Полиция Лондона заявила, что пожар в центре города не связан с терроризмом

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Пожар в центре Лондона около железнодорожной станции Elephant and Castle не связан с терроризмом. Об этом сообщили в полиции городского боро Саутуарк в понедельник, 28 июня.

— Инцидент не связан с терроризмом, — отмечается в Twitter-аккаунте полиции.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в центре Лондона. На борьбу с его последствиями направили десять единиц техники и около 70 пожарных. Полностью охвачены огнем три коммерческих объекта и четыре автомобиля. Местным жителям порекомендовали закрыть двери и окна. Поездам временно закрыли проезд через данный участок.