Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полиция Лондона заявила, что пожар в центре города не связан с терроризмом

Иван Юминов

В мире
Полиция Лондона заявила, что пожар в центре города не связан с терроризмом
Фото: Telegram / РИА Новости

Пожар в центре Лондона около железнодорожной станции Elephant and Castle не связан с терроризмом. Об этом сообщили в полиции городского боро Саутуарк в понедельник, 28 июня.

— Инцидент не связан с терроризмом, — отмечается в Twitter-аккаунте полиции.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в центре Лондона. На борьбу с его последствиями направили десять единиц техники и около 70 пожарных. Полностью охвачены огнем три коммерческих объекта и четыре автомобиля. Местным жителям порекомендовали закрыть двери и окна. Поездам временно закрыли проезд через данный участок.

Читайте также:
пожарЛондонборьба с терроризмом
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока вокруг порхают бабочки

Все мнения
О проекте