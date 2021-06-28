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«Вирус ведет отбор»: иммунолог рассказал об особенностях лямбда-штамма коронавируса

Елизавета Короткова

Общество
«Вирус ведет отбор»: иммунолог рассказал об особенностях лямбда-штамма коронавируса
Фото: pixabay.com

Новая модификация вируса более заразна, чем предыдущие варианты. Существующие вакцины могут оказаться недостаточно эффективными для борьбы с лямбда-штаммом. Однако сейчас они не требуют доработки: специалисты должны наблюдать за развитием ситуации. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам эксперта, вирус постоянно приспосабливается, пытаясь ускользнуть от средств борьбы, в частности от вакцин.

— Новый штамм коронавируса более контагиозен. Вирус ведет отбор среди каких-то вариантов — тех, что менее подвержены иммунитету после предыдущего заболевания или вакцинации, — разъяснил Жемчугов.

Появление лямбда-штамма может повлечь за собой изменение стратегии лечения и обновление вакцин, отметил эксперт. Однако существующие препараты все же не перестанут защищать организм.

— Вакцина всегда будет действовать, так как возникает перекрестный иммунитет ко всем штаммам. Если от «дельты» это защищает примерно в 50 процентах случаев, то в ситуации с «лямбдой» — может быть 45 процентов, — предположил иммунолог.

Эксперт добавил, что нужно продолжать наблюдать за поведением вируса, так как в его геноме постоянно происходят мутации.

28 июня в Великобритании зафиксировали случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса. Пока нет данных о том, что он провоцирует более тяжелое течение болезни. Вирус имеет разные мутации белка, а потому более заразен.

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