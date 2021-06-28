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Два москвича завоевали золотые медали на Европейской физической олимпиаде

Михаил Алимов

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Два москвича завоевали золотые медали на Европейской физической олимпиаде
Фото: pixabay.com

Два москвича выиграли золотые медали на пятой Европейской физической олимпиаде. Всего Россию представляли пять участников, еще трое завоевали серебряные награды.

— Столичные ребята Тимур Прядилин и Даниил Житов из школы «Летово» завоевали золотые медали, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо московских школьников, в ней участвовали россияне из Свердловской и Московской областей, а также из Санкт-Петербурга. В конкурсе участвовали молодые люди более чем из 40 стран мира.

Олимпиада проходила дистанционно в период с 19 по 26 июня в два тура. В теоретическом туре школьникам из разных стран предлагалось выполнить три задания, отличающихся по сложности. Во втором туре — экспериментальном — были еще два задания.

Европейская физическая олимпиада проходит с 2017 года. Каждую страну на ней представляет команда из пяти участников не старше 20 лет под руководством старшего руководителя. Российские участники в этом году впервые были выбраны по итогам Всероссийской олимпиады школьников по физике.

Ранее сообщалось, что более 4,2 тысячи человек стали призерами Московской олимпиады школьников.

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