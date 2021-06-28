Более 300 домов передадут под заселение по реновации в Москве за пять лет

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За первые пять лет программы реновации планируется передать под заселение 308 домов в столице. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Перед нами стоит задача: с момента старта программы реновации до 2023 года передать под заселение 308 домов общей площадью порядка 4,5 миллиона квадратных метров. Это позволит 160 тысячам москвичей переехать в новые квартиры, — рассказал он.

По его словам, темпы строительства будут увеличиваться в ближайшие годы. Планируется ежегодная сдача не менее 1,5 миллиона квадратных метров жилья. По программе реновации в 2021 году собираются переселить около 30 тысяч человек, в следующем — 43 тысячи, а в 2023 году — около 55 тысяч горожан.

На данный момент в новые квартиры переезжают 40 тысяч москвичей из 274 домов, проектируют и строят еще 288 зданий, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что более пяти миллионов «квадратов» жилья строят и проектируют по реновации.