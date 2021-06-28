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Сергей Собянин открыл молодежный волонтерский центр на севере Москвы

Иван Юминов

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Сергей Собянин открыл молодежный волонтерский центр на севере Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 5с1 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл молодежный волонтерский центр на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 28 июня.

— Сотни тысяч москвичей участвуют так или иначе в волонтерском движении. Это настоящий бум в хорошем смысле, — рассказал глава города.

Добровольцы во время пандемии вышли на передовую и помогали москвичам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, добавил мэр. Центр открыли на Ленинградском проспекте, дом № 5, строение 1, после капитального ремонта здания, который длился с января 2020 года.

Собянин вручил памятные медали «Волонтеры Москвы» 11 активистам и объявил о старте приема заявок на конкурс «Доброволец Москвы — 2021». Он пожелал, чтобы изображенное на медали сердце согревало души волонтеров и тех, кому они помогают.

В центре созданы конференц-зал и два коворкинга, их площадь превышает тысячу квадратных метров. Там будут проводить семинары, мастер-классы и круглые столы, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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