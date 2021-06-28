Один человек пострадал в результате взрыва в центре Лондона

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Мужчина пострадал при пожаре в центре Лондона около станции Elephant and Castle, ему оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщили в пожарной службе города в понедельник, 28 июня.

— Бригада скорой помощи Лондона оказывает помощь одному мужчине на месте происшествия, — рассказали в ведомстве.

Последствия инцидента устраняют 15 единиц техники и около 100 пожарных. Полностью сгорели три коммерческих постройки и шесть автомобилей. Людей из близлежащих домов и здания станции эвакуировали.

Пожар удалось локализовать, но спасатели еще несколько часов будут оставаться на месте. Один полицейский отравился дымом, ему также оказывают помощь, отмечается на сайте службы.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в центре Лондона. Местным жителям порекомендовали закрыть двери и окна. Поездам временно закрыли проезд через данный участок.