Работающие с QR-кодами столичные заведения общепита появились в «Яндекс.Картах»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Список кафе и ресторанов Москвы, готовых пускать посетителей по QR-кодам, появился в сервисе «Яндекс.Карты». Об этом сообщили в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития в понедельник, 28 июня.

— Перечень заведений, которые уже сегодня начали работать с QR-кодами, создан в «Яндекс.Картах», чтобы помочь москвичам и гостям столицы найти заведения с бесковидными зонами. Кроме того, он станет дополнительной поддержкой предпринимателей в условиях вынужденных ограничений, — рассказал глава ведомства Алексей Фурсин.

Перечень создан совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы. Необходимые заведения москвичи смогут найти, нажав на кнопку «Вход по QR» в приложении и настольной версии сервиса.

Список заведений сформирован с помощью данных из реестра на сайте Московского инновационного кластера (МИК). В нем уже состоят почти 6,5 тысячи предприятий.

Чтобы попасть в список, необходимо оставить заявку, где будут указаны полное наименование компании, адрес места осуществления деятельности, название, контактная информация, а также дата начала работы в новом формате. Список столичных кафе и ресторанов, работающих навынос и имеющих летние веранды, появится в «Яндекс.Картах» в ближайшее время.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве начали запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного, или переболевшего COVID-19, или наличие у человека отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.