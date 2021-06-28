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Захарова раскритиковала решение посольства США сократить консульские услуги

Иван Юминов

Политика
Захарова раскритиковала решение посольства США сократить консульские услуги
Фото: roscongress / Елена Разина

США в рамках политики сдерживания других стран наносят удары по гуманитарному измерению, а также не первый год уничтожают консульскую службу в России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 28 июня.

— Вашингтон уже и не скрывает, что для реализации политики сдерживания стран давно применяет различные тактики, включая нанесение удара по гуманитарному измерению, — отметила она.

Посольство США не первый год уничтожает консульскую службу в России, сокращая штат и объявляя о закрытии генеральных консульств, сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее американский посол в России Джон Салливан сообщил, что после 1 августа посольство не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме из-за того, что Москва внесла Вашингтон в список недружественных стран. Это лишило США возможности нанимать на работу в дипломатические миссии граждан России и других стран.

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