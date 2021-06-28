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Первая российская авиакомпания начала облетать Белоруссию из-за санкций

Иван Юминов

Общество
Первая российская авиакомпания начала облетать Белоруссию из-за санкций
Фото: Pexels

Крупнейший российский авиаперевозчик грузов «Волга-Днепр» перестал летать через Белоруссию. Об этом сообщил представитель группы в понедельник, 28 июня.

— Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Белоруссии, — рассказал он.

Головная структура группы зарегистрирована в Нидерландах. 21 июня управление гражданской авиации Великобритании направило международным авиакомпаниям, письмо где заявило о недопустимости сотрудничества с «Белаэронавигацией». Юридические лица, оплачивающие сборы за сопровождение полетов в воздушном пространстве страны, будут прямо или косвенно нарушать положения о санкциях и совершат уголовное преступление, сообщает РБК со ссылкой на текст документа.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы. 25 июня их выпустили из СИЗО и перевели под домашний арест.

Европейские страны запретили своим авиакомпаниям использовать белорусское воздушное пространство практически сразу после инцидента с экстренной посадкой рейса Ryanair.

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