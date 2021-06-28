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Два автобусных маршрута в Москве временно изменили из-за подтопления дороги

Михаил Алимов

Город
Два автобусных маршрута в Москве временно изменили из-за подтопления дороги
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Малахитовая улица Карта всех событий

Из-за подтопления проезжей части на Малахитовой улице в столице временно изменены маршруты автобусов № 286 и 603. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— Из-за подтопления проезжей части на Малахитовой улице маршруты автобусов № 286 и 603 временно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт задерживается в Москве из-за суперливня. С последствиями разгула стихии столичные коммунальные службы справляются до сих пор.

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