Терапевт рассказала, какие органы наиболее уязвимы во время жары

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В жаркую погоду могут обостриться многие хронические заболевания. Об этом в понедельник, 28 июня, рассказала врач-терапевт и гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Анастасия Атаман.

— Кожные болезни летом — явление частое. В сильную жару потовые и сальные железы начинают работать интенсивнее. Вследствие этого через поры выделяется больше влаги, а также продуктов распада, — утверждает она.

В итоге создается благоприятная среда для размножения болезнетворных бактерий, в том числе стрептококков, стафилококков и так далее, говорит врач.

Стоит опасаться и рака кожи: в последнее время он становится одним из лидеров по количеству заболевших среди всех онкологических недугов.

— В летний зной очень сильно страдают почки. Это связано с огромным количеством жидкости, которую человек интенсивно употребляет в жаркую погоду. Почки не успевают справляться с такой нагрузкой, что приводит к увеличению объема циркулирующей крови, — говорит Атаман.

По ее словам, такое состояние способствует обострению многих хронических заболеваний.

Помимо этого, уверена специалист, в группу риска входят люди, страдающие от гипертонии, бронхиальной астмы, пневмонии, обструктивного бронхита и сердечно-сосудистых болезней, отмечает РИАМО.

Ранее Анастасия Атаман рассказала, как холодные продукты влияют на организм в жару.