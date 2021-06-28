Врач рассказала, как холодные продукты влияют на организм в жару

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Холодные продукты и напитки в жару могут вызвать простуду и ОРЗ, а также стать дополнительным стрессом для организма. Об этом в понедельник, 28 июня, заявила врач-терапевт и гастроэнтеролог медцентра «СМ-Клиника» Анастасия Атаман.

— При быстром поедании мороженого в жару происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей, что может привести к простуде и ОРЗ, а резкий перепад температур вызывает дополнительный стресс у организма, — рассказала она.

По ее словам, известны случаи, когда у человека от холодной воды сужались сосуды, что приводило к смерти. Атаман упомянула, что ангина может вызвать осложнения: бронхит и пневмонию.

— Если вы хотите выпить холодный напиток, сначала аккуратно попробуйте воду губами, оцените температуру. Если напиток слишком холодный, советую его нагреть до комфортной температуры, — говорит врач.

Если есть чувство, что горлу некомфортно, стоит отказаться от мороженого и холодных напитков, даже если очень жарко, отмечает она в разговоре с РИАМО.

Ранее врачи перечислили самые опасные способы защититься от жары. К ним также относятся злоупотребление холодными продуктами и напитками.