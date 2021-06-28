Путин повысил до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия и вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на него. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 28 июня.

Новые меры не коснутся людей, прошедших или проходящих военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, а также имеющих воинские или специальные звания. Охотничьи ружья с 18 лет смогут купить и представители коренных малочисленных народов, профессиональные охотники, работников ЧОПов и других юридических лиц с особыми задачами. Также совершеннолетние граждане смогут приобрести гладкоствольные или нарезные длинноствольные охотничьи ружья для занятий спортом.

Временный запрет на получение лицензии вводится для людей, оштрафованных за нетрезвое вождение. Также лицензии не смогут получить россияне с двумя и более погашенными судимостями. Осужденные за умышленное преступление с применением насилия в отношении несовершеннолетнего также не смогут претендовать на получение лицензии.

Люди, привлеченные к административной ответственности за употребление наркотиков, не смогут получить лицензию меньше чем через год после окончание срока наказания. За отказ предоставить доступ сотрудникам Росгвардии к местам хранения оружия для проверки условий его хранения лицензия будет аннулирована, отмечается в тексте документа на портале.

Ранее Путин подписал закон об аресте до 15 суток за нарушения в сфере оборота оружия.

Вопросы оборота оружия в России начали вновь обсуждаться после стрельбы в казанской гимназии в начале мая, когда погибли семеро детей и две учительницы. После инцидента Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову представить предложения по обороту оружия. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила повысить возраст, начиная с которого можно владеть оружием, до 21 года.