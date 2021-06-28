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Мужчина зарезал охранника букмекерской конторы в Москве

Михаил Алимов

Происшествия
Мужчина зарезал охранника букмекерской конторы в Москве
Фото: sudak.rk.gov.ru
Россия, Москва, Щербаковская улицаКарта всех событий

Мужчина в столице зарезал охранника букмекерской конторы. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 28 июня, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, инцидент произошел около 16 часов в понедельник. Мужчина зарезал охранника букмекерской конторы, находящейся на Щербаковской улице. Подробности происшествия пока неизвестны.

Ранее «ВМ» писала о пьяном мужчине, который зарезал собственную сожительницу и пошел спать. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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