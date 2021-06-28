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Девочка скончалась после падения с восьмого этажа на востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Девочка скончалась после падения с восьмого этажа на востоке Москвы
Фото: СК РФ
Россия, Москва, улица Старый Гай Карта всех событий

СК возбудил уголовное дело после падения девочки из окна восьмого этажа на востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по Москве в понедельник, 28 июня.

Инцидент произошел на улице Старый Гай. Ребенок скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Следователи допрашивают соседей, родственников и возможных очевидцев происшествия. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», отмечается на сайте СК.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после падения ребенка из окна седьмого этажа в Москве.

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