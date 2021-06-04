Следком возбудил уголовное дело после выпадения ребенка из окна 7-го этажа в Москве

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Студёный проезд Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту выпадения ребенка из окна 7-го этажа на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 4 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, труп ребенка 2017 года рождения было обнаружено 3 июня рядом с жилым домом, который расположен в Студеном проезде. Повреждения на теле малыша свидетельствовали о падении с большой высоты. Позже было установлено, что ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна седьмого этажа.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Фото: Прокуратура Москвы

По словам Нефедовой, во время происшествия родители находились в квартире. В семье также воспитывается девочка 2005 года рождения.

Ранее «ВМ» писала, что Прокуратура проведет проверку, на основании которой будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

Еще один трагический случай произошел утром, в четверг, 3 июня. Труп мальчика 2019 года рождения нашли под окнами жилого дома, расположенного на улице Маршала Захарова. Известно, что ребенок проживал с родителями в квартире на 14-м этаже.

Уголовное дело по факту происшествия возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Позже друг семьи ребенка рассказал «ВМ», что родителей погибшего ребенка не брезговали алкоголем и иногда серьезно ссорились. Вместе с тем за день до трагедии супруги были трезвы. Однако собеседник не исключил, что несчастье могло произойти в пылу ссоры.

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